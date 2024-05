OTSEBLOGI JA FOTOD | Millise hooga liiguvad neli Eesti ekipaaži Sardiinia ralli testikatsel?

Sardiinia etapile on registreerunud kokku kaheksa Rally1 ekipaaži.

Toyota kolmikusse kuuluvad Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ja Sebastien Ogier. Hyundaid esindavad Thierry Neuville, Ott Tänak ja Dani Sordo. Lisaks sõidavad Itaalias Rally1 autoga Adrien Fourmaux ja Gregoire Munster, kelle käsutuses on M-Spordi Ford Puma.

Hetkel on sarja üldliider Neuville 110 punktiga, Elfyn Evansil (Toyota) on teisena 86 ja Tänakul kolmandana 79 silma.

Delfist on Sardiinias kohal Peep ja Margus Pahv, kes vahendavad kohapealt värskeid intervjuusid ja muljeid. Delfi kajastab kogu rallit otseblogi vahendusel ning neljapäevast pühapäevani läheb otse-eetrisse ka „Kuues käik“ saade. Küsimused on oodatud aadressile: kuueskaik@delfi.ee. Samuti ootame sinna Eesti fännide pilte oma seltskondadest, et luua nädalavahetuse jooksul üks vahva fännigalerii.