OTSEBLOGI JA FOTOD | Kuidas alustab Ott Tänak Sardiinia ralli ränkraskest avapäeva?

Sardiinia etapile on registreerunud kaheksa Rally1 meeskonda. Toyota kolmikusse kuuluvad Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ja Sébastien Ogier. Hyundaid esindavad Thierry Neuville, Ott Tänak ja Dani Sordo. Lisaks sõidavad Itaalias Rally1 autoga Adrien Fourmaux ja Grégoire Munster, kelle käsutuses on M-Sporti Ford Puma. Enne etappi on sarja üldliider Neuville 110 punktiga, Elfyn Evansil (Toyota) on teisena 86 ja Tänakul kolmandana 79 silma.