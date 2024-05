Nädalavahetusel lõppesid kogu maikuu väldanud padeli Eesti meistrivõistlused

Padeliharrastajaid on Eestis hinnanguliselt juba ca 3000. Padeli rahvusvaheline organisatsioon FIP (International Padel Federation https://www.padelfip.com/ ) teeb kõik selleks, et padel oleks 2032.aastal olümpiaala. Ka Eesti Padeli Liit on aktiivne padeli propageerija - liidul on 13 liiget, kelle hulgas on nii klubisid kui padelikoole. Sel aastal toimub 43 erinevate liigade etappi ning pea igal nädalal saab ka klubide turniire mängida. Kasv on olnud kiire - väljakuid on selle aasta lõpus oodata juba kokku 80.