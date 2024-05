Konstantin Vassiljev koondisekarjääri lõpetamisest: viimase aja sündmused otsuses rolli ei mänginud

„Kohtumine Šveitsiga jääb minu jaoks viimaseks,“ sõnas Vassiljev Lillekülas toimunud pressikonverentsil alustuseks, viidates 4. juunil Šveitsis toimuvale maavõistlusmängule. „Need järgmised päevad jäävad minu jaoks koondisega koos viimasteks. Elu on loogiline, mõned etapid lõppevad ja praegu on õige hetk see otsus ära teha.“