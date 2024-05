FOTOD | Eesti Curlingu Liit lõpetas hooaja ja tunnustas aasta parimaid

„Täpselt 20 aastat tagasi aastal 2004 alustasime Tallinnas kahe esimese spetsiaalse kurlingurajaga ning tänaseks on Eesti kurlingupaaril ette näidata MMi hõbemedal ning on loodud tugevad eeldused, et juba 2026. aastal näeme Eesti sportlasi võistlemas olümpiamängudel. Ka teised esindusvõistkonnad on tiitlivõistlustel näidanud häid tulemusi. Eesti kurlingunaiskond on teinud läbi aegade parima hooaja, saavutades nii Euroopa meistrivõistlustel kui ka maailmameistrivõistlustel seni kõrgeimad kohad. Ratastoolikurlingu segapaar jõudis aga maailmameistrivõistlustel veerandfinaalini ning paraolümpiamängude kvalifikatsioonitabelis asub Eesti täna kõrgel kaheksandal kohal,“ sõnas Randver.