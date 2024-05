Karm kriitika WRC-sarja debütandi pihta: ta on nagu Belgia vahvel, aga natuke toores

25-aastane Munster on senise viie MM-etapiga saanud vaid kaheksa punkti, mis ei anna üldarvestuses kõrgemat 13. kohast. Belgia passiga Luksemburgi rallimehe hooaja parimaks on Horvaatia etapi seitsmes koht.

Munsteri hooaeg on seda nukram, et sama masinaga sõitev Adrien Fourmaux on kahe poodiumikoha järel kokkuvõttes üllatuslikult lausa neljas.