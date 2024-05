Viis võtit, millega Tartu saaks mängu tagasi. Kas taaralinlased saavad laua kontrolli alla? Kas kogenud mehed on edukad?

Kas Tartu pikad suudavad katetega tagamängijatele ja snaipritele ruumi teha? Kalev/Cramo tagamängijad on teinud Tartu pallikäsitlejate elu põrguks. Märt Rosenthal on tabanud 31-st viskest kaheksa (25%) ja Devin Harris 19-st 7 (36%). 17 korvisöödu kõrval on taaralinlaste vedurid teinud ka 11 pallikaotust ehk seegi vahekord ei näe hea välja.