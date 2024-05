Endine hokijuht on Venemaa koondise absurdse tõusu peale maruvihane: see tundub täiesti uskumatu!

IIHF lisas värsket edetabelit koostades Venemaale punktiskoori, mis antakse igal aastal maailmameistrivõistluste pronksmedalistile. Teiseks tõusnud Venemaal on nüüd 4065 edetabelipunkti, tipus jätkaval Kanadal 4100 silma. Kolmas on Soome (3 955).

Eriti veider on, et kui Kanada peaks ka järgmisel MM-il medalita jääma, siis tõuseks Venemaa lausa maailma esinumbriks.

Aastatel 2003–2021 IIHF-i asepresidendina töötanud Kummola ei osanud kuidagi selgitada, miks Venemaa koondis nii kõrgel kohal on. Igatahes oli tema jaoks uudis šokeeriv.

„Minu viimasel kolmel aastal [IIHF-is töötades] 2018–2021 võitis Venemaa ühe pronksi. Ma ei tea, mis seal taga on, aga see tundub nii naeruväärne, et parem oleks kogu edetabeli koostamine seisma panna,“ sõnas soomlane.