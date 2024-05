OTSE DELFI TV-S | Konstantin Vassiljev teeb rahvuskoondises viimase mängu

Eesti meeste koondise koosseisu kuulub juunikuu kolmeks kohtumiseks 27 mängijat. Kui märtsis teatas 38-aastane Ragnar Klavan, et tema koondisekarjäär on lõppenud, siis nüüd teatas koondisetee lõpust 39-aastane Konstantin Vassiljev. Mõlemad mehed jätkavad oma koduklubi eest mängimist ja mõlemal on pärast mängijakarjääri lõppu ees lahkumismäng, vahendab Eesti jalgpalliliit.

Vassiljev kuulub lahkuva peatreeneri Thomas Häberli valikusse 4. juuni kohtumiseks Šveitsiga. „Kostja on mänginud Eesti koondises aastate jooksul võtmerolli, tegemist on täiesti erakordse mängijaga. Minu peatreeneriks oleku aja jooksul otsustas ta mitmeid mängukäike, oli võtmerollis Balti turniiri võidus ja koondise C-liigasse tõusmises. Ta on suurepärane liider nii väljakul kui ka selle kõrval. Mäng Šveitsi vastu saab olema ühe peatüki lõpp, sest sügisel alustatakse uue Rahvuste liiga tsükliga. Minu kindel soov oli, et Kostja oleks minu viimases mängus koosseisus,“ rääkis Häberli.

Alates 2006. aastast Eesti koondist esindanud Vassiljev ütles, et ligi kaks kümnendit Eesti eest palliplatsil võidelda on olnud suur au. „Nii nagu elus ikka, iga teekond lõpeb omal ajal. Loogiline koht minu koondisekarjäärile punkt panna on praegu, kui eelmine valiktsükkel koos play-off mänguga lõppes ning samuti lõpeb Thomase peatreeneriks oleku aeg. Jürgen alustab mitmeaastast projekti, kuhu kuuluvad juba teised mängijad,“ ütles Vassiljev.

Juunikuistest koondisemängudest jäävad vigastuse tõttu eemale kaitsjad Taijo Teniste ja Joonas Tamm, poolkaitsjad Mattias Käit ja Markus Soomets ning ründajad Rauno Sappinen ja Oliver Jürgens. Koondisega liitub alates Balti turniiri mängust meeste koondise võimalik debütant Patrik Kristal, kes esialgu esindab noormeeste U21 koondist mängus Soome vastu.