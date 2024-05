JÄRELVAADATAV | Konstantin Vassiljev teatas pressikonverentsil koondisekarjääri lõpetamisest

„Järgmine mäng Šveitsiga jääb koondises minu viimaseks ja järgmise päevad koondisega jäävad minu viimaseks,“ ütles pikalt koondise kapteni rollis olnud Vassiljev pressikonverentsil. „See on õige hetk see ära teha ja punkt panna. Põhimõttelise otsuse tegin ammu, et Thomas ajastu jääb mulle viimaseks. Ükskõik, kes oleks tulnud uueks peatreeneriks, mul poleks olnud mõtet uut tsüklit alustada, sest lõpetada ma seda ei saaks. Teised väärivad seda võimalust rohkem. Sellega väldin ka lisaspekuleerimist - aasta alguses minu ümber toimunud seda otsust ei mõjutanud.“

Eesti meeste koondise koosseisu kuulub juunikuu kolmeks kohtumiseks 27 mängijat. Kui märtsis teatas 38-aastane Ragnar Klavan, et tema koondisekarjäär on lõppenud, siis nüüd teatas koondisetee lõpust 39-aastane Konstantin Vassiljev. Mõlemad mehed jätkavad oma koduklubi eest mängimist ja mõlemal on pärast mängijakarjääri lõppu ees lahkumismäng, vahendab Eesti jalgpalliliit.

Häberli teeb peatreenerina viimase mängu

Vassiljev kuulub lahkuva peatreeneri Thomas Häberli valikusse 4. juuni kohtumiseks Šveitsiga. „Kostja on mänginud Eesti koondises aastate jooksul võtmerolli, tegemist on täiesti erakordse mängijaga. Minu peatreeneriks oleku aja jooksul otsustas ta mitmeid mängukäike, oli võtmerollis Balti turniiri võidus ja koondise C-liigasse tõusmises. Ta on suurepärane liider nii väljakul kui ka selle kõrval. Mäng Šveitsi vastu saab olema ühe peatüki lõpp, sest sügisel alustatakse uue Rahvuste liiga tsükliga. Minu kindel soov oli, et Kostja oleks minu viimases mängus koosseisus,“ rääkis Häberli.