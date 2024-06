Kristin Tattari elukaaslane Silver Lätt: ta on super naine ja kõigile suureks eeskujuks

Maailma parima naiskettagolfari Kristin Tattari elukaaslane ja caddie (reeglitega lubatud abiline golfis ja kettagolfis – K. T. A.) Silver Lätt ajab tasa ja targu oma asja, tuuritades USA ja Euroopa profituuril. Tänavuse hooaja algus on kulgenud üle kivide ja kändude. Nagu Tattar on Lättki pidanud probleemidega rinda pistma. See kajastub ka tulemustes: võistlejate rivi esimeses pooles suutis Lätt märtsi algusest aprilli lõpuni USA-s tuuritades lõpetada ainult korra, saavutades aasta esimesel suurturniiril Champions Cup 40. koha.

„Hooaja alguses on USA-sse alati keeruline minna, sest ma pole saanud terve talv korralikult mängida. Tuleb anda endast parim ja elada hooaega sisse. Minu puhul on juba mitu aastat olnud nii, et hooaja alguses olen USA-s rabe, kuid ajaga õpin kettaid tundma ja saan lennujoontest aru. Kui on juba natuke sisse elatud, hakkab ka mäng paremini välja tulema. Champions Cup läks juba päris hästi ja Euroopas on tase igati hea olnud,“ sõnas maailma edetabeli 76. meesmängija.