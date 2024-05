Poksilegend Mike Tyson vajas lennureisil arstiabi

USA meedia teatel tundis Tyson pool tundi enne lennureisi lõppu pearinglust ja iiveldust. See juhtus pühapäeval, kui ta siirdus Miamist Los Angelesse.

Parameedikud astusid lennuki pardale vahetult pärast seda, kui lennuk oli Los Angelese rahvusvahelises lennujaamas maandunud. Enne maandumist oli reisijatelt uuritud, kas keegi neist on arst ja saaks Tysonit aidata.

Tysoni meeskond kinnitas esmaspäeval US Weeklyle, et poksilegendi seisund on paranenud ja tal läheb suurepäraselt.