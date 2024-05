Kuulus Itaalia autotootja naaseb rallisporti

Lancia andis esmaspäeval teada, et arendab Rally4 klassifikatsiooni kaherattaveolist ralliautot Lancia Ypsilon. Autol on 1,2-liitrine turbomootor, mis toodab 212 hobujõudu.

Esiveoliste Rally4 autode jaoks hetkel MM-sarjas ametlikku klassi ei ole. See-eest on neil oma klass ralli Euroopa meistrivõistluste sarjas ja enamikes rahvuslikes sarjades.

„Lancia on alati olnud inimeste südames tänu oma võistlusvaimule, mida esindavad paljud ikoonilised mudelid, mis on muutnud kaubamärgi rallimaailma kõigi aegade edukaimaks. Ja see sportlik süda hakkab täna uuesti lööma,“ ütles Lancia tegevjuht Luca Napolitano.