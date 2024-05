VIDEO | Teise järjestikuse võidu saavutanud Trans alistas Tammeka

Trans sai tabelisse teise järjestikuse võidu ja asub 12 punktiga endiselt üheksandal kohal. Tammeka pidi leppima hooaja kuuenda kaotusega ning tartlased on nüüd juba kuus mängu järjest võiduta. Kuuendat kohta hoidva Tammeka arvel on 13 silma.

„Treener on meile sisendanud, et oleksime rohkem distsiplineeritumad ja rohkem üks meeskond. Meeste ees müts maha, et kõik pingutavad üksteise eest,“ kommenteeris mängu järel Transi ründaja Taaniel Usta.