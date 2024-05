OTSE DELFI TV-s | Suure vahe sisse teinud Kalev/Cramo on 14. meistritiitlist kümne minuti kaugusel

Kalev/Cramo võidu korral tõstab pealinna esindusmeeskond Eesti meistritiitli karika pea kohale juba 14. korda. Hetkel juhivad kalevlased kolme võiduni peetavat seeriat mängudega 2:0. Esimeses kohtumises jäi Kalev/Cramo Kalevi spordihallis peale 73:67, aga laupäeval oldi Tartus paremad juba 82:61. Tartu peatreener Priit Vene ütles pärast teist matši, et neil on veel mõni asi varuks, et Kalev/Cramot üllatada.