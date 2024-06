Kas staaridest kubisev Inglismaa toob jalgpalli viimaks koju?

Inglismaa on pika ajaloo jooksul suutnud triumfeerida vaid ühel finaalturniiril, kui 1966. aastal tõsteti kodupubliku ees pea kohale maailmameistrivõistluste karikas. Pärast tollast tiitlit on suudetud kõigest kolmel korral lõpetada suurturniiril medaliga: 1968. ja 1996. aastal pälviti EM-il pronksikarva koht ning 2021. aastal kaotati mälestusväärses finaalis penaltiseeria järel Itaaliale.

Võib kindlalt väita, et jalgpalli sünnimaa on 21. sajandi teisel kümnendil tõusnud taas seisu, kus võib ja tulebki mõelda suurelt. Kui 2008. aasta EM-finaalturniirilt jäädi sootuks välja, siis pärast seda on riigi tulemused järk-järgult paranenud. 2016. aastal koondise peatreeneriks saanud Gareth Southgate’i juhendamisel on Inglismaa omandanud uue ilme ning viimasest kolmest finaalturniirist koguni kahel on jõutud nelja parema sekka. Kas kõik kulmineerub Saksamaal riigi ajaloo esimese EM-i triumfiga, näitab aeg – Southgate’i mängukaardid igatahes seda soosivad.