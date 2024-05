Napikas: Londonis võidutsenud Jefimova jäi Eesti rekordist sajandiku kaugusele

„Kuna see võistlus oli mõeldud ikkagi ettevalmistuse ühe osana, siis tulemused olid päris okeid,“ muljetas Jefimova peale finaali pressiteate vahendusel. „Ujusin kaks hooaja tippmarki, mida on väga hea enne EM-i näha.“

Küsimusele, kas eestlanna tahaks EM-il kaasa teha ka 200 m rinnuliujumises, vastas Jefimova, et tema seda otsusta. „Mina ei otsusta seda, teen mida treener ütleb, kuid see pole saladus, et mulle meeldib pigem sprintida,“ muigas ujuja.

„Kõige olulisem, mis me siit võistluselt kaasa võtame, on see, et Eneli on terve,“ rääkis Hein. „Töö jätkub ning Euroopa meistrivõistlustel proovime pigem olümpiamänge silmas pidades tehnikat paika saada.“