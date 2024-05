VIDEO | Prantsusmaa tennisist lõi vihahoos fänni, kuid pääses kodupubliku ees disklahvist

„Minu jaoks oli see pisut üllatav, sest kui väikesel väljakul ikka midagi sellist teed, siis pead karistada saama. Ta lõi palli täie jõuga ja see lendas meeletu kiirusega publikusse. Isegi palju vähema eest on mängijaid diskvalifitseeritud,“ selgitas Ofner, kes võitis lõpuks viiesetilise lahingu 3:6, 4:6, 7:6 (2), 6:2, 7:5.