VIDEO | Ajastu lõpp? Nadal langes Prantsusmaa lahtistel avaringis konkurentsist

„Ma pole kindel, kas siin veel kunagi võistlen. Ausalt, ma pole tõesti selles veel 100% kindel, aga kui see oli viimane kord, siis nautisin seda väga. Praegu on emotsioone keeruline kirjeldada, aga minu jaoks oli väga eriline siinsete inimeste armastust kogeda,“ ei välistanud Nadal pärast mängu, et võib ka järgmisel hooajal Prantsusmaa publikut rõõmustada.