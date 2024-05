Mis toimub, Euroliiga? Kes seal üldse mängivad? Üks päev räägitakse üht, siis teist juttu

Ütleme alustuseks kohe ära, et mängude kvaliteedist selles artiklis juttu ei tule. Kuigi tihti on Euroliiga otsustavad kohtumised kulgenud põnevamalt kui äsja Berliinis, siis kogu hooaega tervikuna vaadates ei saa tasemele ja konkurentsitihedusele midagi ette heita. Ja olukorras, kus andekaid korvpallureid läheb aina keerulisemaks Euroopas hoida, on see omaette saavutus.