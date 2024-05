Tennisemaailma armutuvide lahkuminek jäi üürikeseks. „Mõistsin, kui intensiivselt teineteist armastame“

„Paula ei teinud midagi valesti ja mina samuti mitte. Meil oli väga keeruline teineteisest eraldi olla ja lahkuminek ei mõjunud mulle sugugi hästi. Toona tundus lihtsalt, et isiklikku elu ja sportlaskarjääri on väga raske lahus hoida ja tegin otsuse lahku minna. Kuid pärast paari või kolme nädalat mõistsin, et ta on mulle suureks toeks olnud,“ selgitas Tsitsipas.

„Kui Paula tegi mulle ettepaneku uuesti kokku saada, siis mõistsin, kuivõrd intensiivselt me teineteist tegelikult armastame. See suhe on minu jaoks täiesti erakordne. Tunnen, et ta on minu inimene ja mõistame teineteist täielikult. Tahan, et ta oleks mu kõrval nii tihti kui vähegi võimalik. Nii et jah, oleme uuesti suhtes ja õnnelikud,“ lisas ta.