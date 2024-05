Eesti korvpallimeeskond kohtub kontrollmängus Ukrainaga

Rahvuskoondise peatreeneri Jukka Toijala sõnul võib suvises koondiseprogrammis näha nii möödunud suvel olümpiamängude eelkvalifikatsiooniturniiril mänginud mängijaid kui ka nooremaid mängumehi.

„Mõned mängijad, kes eelmisel suvel mängisid olümpiamängude eelvalikturniiri on öelnud jah-sõna. Aga osadel kestab hooaeg veel välismaal ning siin Eestis, kelle puhul tahaks loota, et nad on suvises programmis osalemas. Nimedest konkreetselt on veel vara rääkida,“ ütles peatreener Eesti Korvpalliliidu pressiteate vahendusel.

Koondisesuvi näeb ette 3-4 nädalat treeningprogrammi nn korvpallikodus, mis leiab aset Audentese Spordikeskuses ning kontrollmängu 27. juulil Ukraina vastu, mis toimub Riias.

Lisaks kontrollmängule Ukrainaga on õhus ka teine mäng, kuid selles osas ootab koondis veel kinnitust.

“Rääkides programmist, siis me tahame juulis teha taas Korvpallikodu. Kõik mängijad sellest osa ei võta, aga isiklikult loodan, et treeningprotsessist võtavad osa ka kogenumad mängijad. Kui nad osalevad, siis nendega saame juba vaikselt valikmängude akendeks valmistuda, et vaadata üle mõned taktikalised käigud. Aga hetkeseisuga on meil kindlasti tulemas üks mäng Ukrainaga ning võib-olla tuleb ka teine mäng, kuid selles osas ootame hetkel kinnitust,“ sõnas Toijala.

Üheks suviseks eesmärgiks on Toijala seadnud nooremate mängijate integreerimise koondisesse, millest oleks kasu tulevikus FIBA valikakende raames.

„Eesmärk on nooremate mängijate integreerimine koondisesse, et nad teaksid ja saaksid aru meie taktikalisest poolest, kui nad meiega valikaknas peaksid liituma. Lisaks mängijate nimekirja laiendamine. Selle kolme-nelja aasta jooksul on meie kandidaatide ring läinud laiemaks ning kui meil tänasel päeval ei ole teadmist FIBA ja Euroliiga kokkuleppe osas, siis on see vajalik. Ehk kõik mis me suvel teeme, peaks tulevikus olema meile kasuks,“ rääkis peatreener suvisest eesmärgist.