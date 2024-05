Eesti saadab Pariisi olümpiale turvama päästjad, politseinikud ja sõjaväepolitsei

„Meil on väga hea meel, et saame anda oma panuse tulevaste olümpiamängude turvamiseks ning seda tänu meie tublidele demineerijatele ja pommikoertele. Igasugune erialane praktika tuleb meie töös väga suureks kasuks ja kui võimalus tekib, siis oleme alati valmis panustama,“ ütleb Põhja-Eesti pommigrupi juhataja, missioonimeeskonna juht Raido Taalmann.

PPA esmareageerimise grupi juht Ivan Posledovi sõnul oli Eesti politsei jaoks oluline Prantsusmaale appi minna, sest see edendab meie partnerlussuhteid ning kinnitab, et vajadusel saame ka ise abi küsida. „Turvalisuse tagamine taolistel sündmustel nagu seda on olümpiamängud, on tohutu politseioperatsioon, kus igal politseinikul on vastutus spordimängude rahuliku möödumise eest. Nii suurte üritustega kaasnevad hoopis teistsugused ohud ja ülesanded kui see, millega igapäevaselt kokku puutume, mistõttu saab Eesti politsei Pariisist väärt kogemuse, mida saame kasutada turvalisuse tagamisel kodustel üritustel. Oleme ka varem käinud suurüritustel partneritel abis korda tagamas, viimati näiteks NATO tippkohtumisel Vilniuses eelmisel suvel, aga ka näiteks Rio suveolümpiamängudel 2016. aastal,“ sõnas Posledov.