Nõmme Kalju ründaja võib poole miljoni euro eest siirduda Taani klubisse

„Kui Promise läheb kasvõi Taani, siis me ju tahame, et ta oleks valmis seal läbi lööma. Arvan, et ta on sellele lähedal. Kui ta jätkab sellist tööd, siis võib-olla isegi juuniks-juuliks on tema profiil selline, et tuleb pakkumine, millest me ei saa loobuda,“ kirjeldas Kalju president, kelle kinnitusel ei peljata lünka, mis resultatiivsest ründajast jääb. „Positiivne peavalu tekib muidugi, sest peame mõtlema, kellega teda asendada.“