BLOGI JA VIDEO | Panathinaikos pani Reali selili ja krooniti Euroliiga meistriks!

Esimese veerandaja järel juhtis Real 36:25, poolajapausiks oli nende edu 54:49. Kolme veerandi järel oli 64:61 ees juba Panathinaikos ja viimasel perioodil kasvatati vahe juba päris suureks. Seega viimased 30 minutit kuulusid Panathinaikosele tulemusega 70:44.

Real on 11 tiitliga endiselt Euroliiga ajaloo edukaim tiim, Panathinaikos tõusis 7 tiitliga kolmandaks.

Ateenas suvel sisuliselt uue võistkonna kokku pannud peatreener Ergin Ataman on nüüd kolmekordne Euroliiga tšempion (varem 2021. ja 2022. aastal Istanbuli Anadolu Efesiga). Sloukas teenis neljanda Euroliiga tiitli, kusjuures ta on need võitnud kolme erineva võistkonna ridades (2012. ja 2013. aastal Piraeuse Olympiacoses, 2017. aastal Istanbuli Fenerbahces ning nüüd Panathinaikoses). Teised Panathinaikose mängijad polnud varem Euroliiga meistriks tulnud.