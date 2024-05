Eesti-Läti korvpalliliiga valitseja pakib Euroopas pillid kokku ja taandub Ukrainasse

Kuuldused, et Prometei tõmbub rahaprobleemide ja poliitilise surve tõttu Euroopa korvpallist tagasi, on levinud juba mitu nädalat. Veel enne peeti põgusaid läbirääkimisi jõudude ühendamiseks Eesti esiklubi Kalev/Cramoga, aga need ei jõudnud kuhugi. Täna pärastlõunal teataski Prometei sotsiaalmeedias, et järgmisel hooajal mängitakse ainult Ukrainas.