Marleen Müllal jäi EM-i norm alistamata, aga võib veel suurvõistlusele pääseda

Pikalt USA-s võistelnud Mülla naases Eestisse esmaspäeval. Neljapäeval reisis ta Soome, kus sai reedesel võistlusel kirja tulemuse 4.30. Tema hooaja tippmark on veebruaris USA-s ületatud 4.45. Nagu öeldud, läks täna kirja 4.35.

„Ma ei ole nende teivastega aasta aega hüpanud, sest need olid kogu aeg Eestis,“ märkis Mülla võistluse järel. „Täna oli väga hea päev, kõik esimesed kõrgused ületasin esimesel katsel. 4.50 peal tundus esimesel katsel tundus, et teivas on pehme.“

Mülla tõdes, et kõrguse 4.50 jaoks enam seda õiget teivast ei olnud võtta. „Meil on valikus väike auk sees. Minu jaoks on tähtis, et tunneksin end mugavalt ja teibas liiguks. Võibolla tuleb ümber õppida ja tugevama teibaga hüpata,“ arutles sportlane.

Kui Mülla oleks täna 4.50 ületanud, oleks ta koha Roomas toimuvale EM-ile kindlustanud. Edetabelis on ta praegu napilt joone all ning nii tuleb oodata järgmise nädala keskpaigani, kus viimased võistlused on sisse arvestatud ja on teada, kes kvalifitseerunutest ka starti tulevad.

„Tuleb nagu tuleb. USA-s võistlemine (EM-ile pääsemist) ei soosi, seal häid punkti ei jagata,“ märkis teivashüppaja, lisades, et oli vahepeal kimpus ka seljahädaga. „Nüüd jääme ootama, mis reitingupunktid lõpuks tulevad.“

Juba täna õhtul reisib Mülla Tšehhi, kus osaleb tuleval teisipäeval Ostrava Kuldliiga etapil. „Praegu tunnen end väga hästi, särtsu on ja hoojooks on hea. Tegime kogu talve selle kallal tööd ka,“ sedastas ta.