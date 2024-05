Tartu rattaralli võit jäi Eestisse. Räim: kui oleksin finiši pähe saanud, siis poleks linnas julgenud nägu näidata

„Arvasin, et esimene rünnak saab olema kontrolliv, aga tuli välja, et päev läbi ees olnud mehed olid läbi,“ tõdes ETV otseülekandes Räim, et pikalt eest olnud mehed olid enda jalad pehmeks töötanud. „Me saime taga ökonoomitada ja meil on rohkem jalga. Alguses olin üksi, aga kui Alo hakkas järgi tulema, lasin gaasi maha ja koos oli kindlam. Kuna Alol hakkas krambitama ja teadsin, et olen finišis kiirem, siis julgesin selle peale jätta.“