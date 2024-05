Tänak saates „Hommik Anuga“ abikaasa vähidiagnoosist: olin valmis rallist loobuma, aga tema soovil võistlesin edasi

Autoralli maailmameister Ott Tänakust saab Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu korraldatava Pardiralli koondise peatreener. Ralliäss meenutas saates aega, kui tema abikaasal Janikal avastati ülemöödunud aastal väga agressiivne rinnavähk, mis nüüdseks on õnneks kontrolli all.

„Sellist hetke on väga keeruline unustada ja ega see ei unune kunagi. Meie puhul oli muidugi mitu etappi, sest esimene hetk oli see, kui me avastasime, et kuskil on mingi imelik tükk. See oli esimene kergelt pingeline hetk. Eks kõige raskem on esimese avastuse puhul aeg ja teadmatus, mis saab edasi. Seda kogemust ju pole. Siis on vaja leida arstid ja on vaja usku, et sa leiad õige arsti, kes sinuga piisavalt isiklikult tegeleb,“ meenutas ta saates.

Kui esialgu loodeti, et asi pole kõige hullem, siis biopsia järel selgus, et sportlase abikaasa peab minema operatsioonile. Ott Tänaku sõnul oli see kõige raskem hetk.

„Oli lootust ja usku, et tuleb hea uudis, aga tuli väga halb uudis. Olin seda teada saades just lennukiga õhku tõusmas ja mul oli kaks minutit reageerimiseks, et kuidas edasi. Tulin võistlustelt Horvaatiast ja pidin minema otse Portugali testima, aga jõudsin meeskonnale helistada, et ma maandun kahe tunni pärast Frankfurdis ja tahan sealt otse koju minna. Meeskond oli väga toetav sel hetkel,“ lisas maailma üks kiirem rallisõitja.

Tänak võistles edasi abikaasa soovil

Tänaku sõnul oli raskes olukorras kõige olulisem positiivsuse ja enesekindluse hoidmine. Kuna teadmatust on väga palju, siis eelkõige läks vaja vaimset tuge.