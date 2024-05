Pardiralli koondise peatreeneriks saav Tänak: oleme perega kogenud lähedalt, kui keeruline on võitlus vähiga

Pardiralli tähistab tänavu 11. sünnipäeva ja toimub 7. juunil. Kõigil rallihuvilistel on võimalik oma annetuse eest vannipardile kaasa elada ETV ekraanil toimuva otseülekande vahendusel.

„Oleme oma perega näinud ja kogenud lähedalt, kui keeruline ja kurnav on võitlus vähiga. Kirjeldamatult raskeks muutub see aga siis, kui haigusega peavad rinda pistma kõige pisemad. Paraku on see karm reaalsus, mis võib tabada meid kõiki ja seda väga ootamatult,“ ütles Tänak pressiteate vahendusel.

„Sellisteks puhkudeks on oluline, et oleks olemas tugivõrgustik, kes aitab nii nõu kui ka jõuga. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu spetsialistid on siinkohal aga just need abilised, kes seda tugivõrgustikku luua aitavad. Seetõttu on mul väga hea meel olla tänavu osa Pardiralli meeskonnast ning hoiame pöialt, et starti jõuaks kõik 20 000 parti,“ lisas ta.

Lisaks paneb Ott Tänak enda tiimiga välja eriauhinna, mis loositakse välja kõigi pardiomanike vahel. See tähendab, et ühel õnnelikul võitjal on võimalus kogeda, mida tähendab olla Ott Tänaku kaardilugeja päris WRC auto kõrvalistmel.

„Me oleme südamest liigutatud, et Ott Tänak Pardiralli tiimiga liitus ja oli valmis oma perekonna lugu jagama ning võimestama seda, mille nimel on Pardirallit kõik need aastad korraldatud - et meie väikestel kangelastel oleks lootust ja võimalust homseks,“ ütles Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu tugiisik ja juhatuse liige Luive Merilai. „Kes sobiks paremini rallipartidele nippe jagama kui Ott Tänak - inimene, kellele kuulub Eestimaa inimeste poolehoid ja toetus ralliradadel,“ lisas Merilai.

Pardiralli on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu algatatud vannipartide võiduujumine, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust vähihaigete laste ja nende vanemate olukorrast ja kutsuda inimesi ning ettevõtteid neid toetama. Tänavu läheb starti 20 000 vanniparti ja konkurents tõotab tulla tugev, kuna ohus on osalejate rajarekord.