Pärnu liider Post pronksiseeriast: kaotus Tartule murdis meeskonna usu ja motivatsiooni

Posti sõnul ei tekkinud neil laupäevase matši eel tunnet, et midagi võiks lihtsalt kätte tulla. „Pigem oli asi vastupidi, sest võis karta, et paugud tulevad luuavarrest. Eelmises mängus võttis Hunter 24 viset, nüüd pidi keegi teine need võtma. Nad tahtsid kodusaalis rohkem, sest [Marek] Ruut tegi hea mängu, [Voldomõr] Ševtšenko pani väga palju viskeid kotti, [Martin] Paasoja ja [Tormi] Niits tegid... pole midagi öelda – Rapla mängis väga meeskondlikult,“ lausus 27-aastane Post.