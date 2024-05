Vangerdused Rally2 sarjas: Virves ja Bulacia hüppasid Škodasse, Lopez Fordi

Eelmisel aastal Ford Fiesta Rally2 masinat roolinud Robert Virves teatas kuu alguses, et ta lõpetab pika võistluspausi ja stardib Sardiinia MM-rallil. Sel korral rendib 23-aastane eestlane Škoda Fabiat Hispaania meeskonnalt RaceSeven, kelle kõige tuntum klient on poolakas Kajetan Kajetanowicz.

„Suur töö on ära tehtud, et see võimalus saada, ja siinkohal tänan kõiki oma toetajaid kes meid tagasi rajale aitavad,“ kirjutas eestlane sotsiaalmeedias. „Täna võin kinnitada, et Sardiinia ei jää meie ainsaks stardiks WRC-sarjas, sest praeguste plaanide kohaselt oleme stardis ka Poola ja Läti etappidel.“