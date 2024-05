Mõlemad Haasi vormelid said Monaco GP ajasõidul disklahvi

Hulkenberg ja Magnussen pidanuks pühapäevasel Monte Carlo etapil startima vastavalt 12. ja 15. kohalt, aga peagi selgus, et nende tagatiiva DRS-lahendus polnud reeglitepärane. „Tehniline delegaat avastas kontrollimisel, et kõige ülemise tagatiiva elemendi reguleeritavad asendid ületasid tehniliste eeskirjade artiklis 3.10.10.h lubatud maksimumi, milleks on 85 mm. Meeskond selgitas, et see oli tahtmatu viga tiivaklapi seadistamisel. Kasutatud tagatiib oli uue disainiga ja seda kasutati esimest korda Monacos,“ teatasid korraldajad.