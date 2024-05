Miks Tartu Kalev/Cramoga nii hätta jäi? Rosenthal: kogu energia läheb selle peale, et mingigi vise leida

„Oleme finaalis kaks mängu rünnakul nii kehvasti mänginud, et lõpuks jääme ka kaitses hätta,“ rääkis Tartu kapten Märt Rosenthal Delfile. „Kuna meil ei ole rünnakul ühtegi loogilist lahendust, siis me ei jõua kaitsesse tagasi. Meie kogu energia läheb selle peale, et me leiaks mingigi viske. Me ei suutnud enam lõpus kaitses mängida ja sellepärast kaotasime. Esimeses mängus oli täpselt sama.“