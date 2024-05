Soomes sõidetud ajaloolise Eesti autoralli meistrivõistluste etapi võitis Urmo Aava

„Mulle meeldis selle võistluse vaheldus, et reedel asfaldil ja need laupäevased katsed olid kõik omamoodi erinevad. Oli põldude vahel ja oli sellist päris Soomet, kus tee alt ära kukub. Väga kihvt ralli ja kui võimalust on ma tuleks kindlasti tagasi. See sõitja, kes ma olin 25-30 aastaselt, kes ründas igat kurvi, siis täna ma seda ei tee ja võib olla see polegi üldse halb lõpptulemuse mõttes,“ võttis õnnelik Aava võistluse kokku.