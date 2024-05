Siim Kiskonen võitis Tartu GP ning Tour of Estonia

Mitu korda said eest ära erinevad suuremad jooksikutegrupid, kuid kedagi pikema vahega ära ei lastud. Finišisirgel oli näha, et viis ratturit on teistest väikese vahega ees. Väikesest pundist sprintis end lõpusirgel esimeseks Siim Kiskonen (Votas Tartu-2024 BY CCN), kellele järgnesid Eesti rahvuskoondise esindajad Karl Patrick Lauk ning Rait Ärm.