Väsinud ja emotsioonitu Eesti võrkpallimeeskond jäi Kuldliigas alla Soomele

Kui eestlased pidasid eile hilisõhtul pea kolm tundi kestnud mängu Hispaaniaga, siis soomlaste jaoks oli see nädalavahetuse esimene mäng ja nii oli neis ka värskust rohkem ning see väljendus igas elemendis.

Neljandas alustasid Eestil Keel, Teppan, Tammearu, Lõhmus, Aganits, Treial ja Maar. Lõhmuse rünnak takerdus blokki ja Soome haaras 5:2 edu ning Rikberg võttis mõtlemisaja. Soome sai taas kätte neljapunktilise edu – 10:6, mis kuidagi väheneda ei tahtnud. Viiber ja Keel vahetasid taas. Soome tõi muudkui kaitses pallid üles, meie aga ebaõnnestusime ja 11:16 kaotusseisus kasutas Rikberg taas mõtlemisaega. Severi Savonsalmi serviäss andis Soomele 20:13 edu ning geimi võitsid soomlased 25:18 ning mängu seega 3:1.