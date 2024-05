Ühe hoobi teise järel saanud Rapla jäi jalule ja võitis pronksi. Karp: Tuli ära! Nõmm pigistas välja maksimumi

Viimati 2021. aastal meistriliigas pronksi võitnud Rapla sai Sadolini spordihoone seinale juurde kuuenda medalit tähistava bänneri. „Tuli ära! Ma ei võta teistelt meie võidetud medalitelt midagi ära, aga sellel tänasel on oma teistmoodi väärtus juures. Täna on pidu ja homme on ka pidu! Lühidalt kokkuvõttes ütlen, et me paneme järgmisel hooajal edasi,“ rääkis Karp peale 82:66 päädinud mängu Pärnu Sadamaga, millega nad kindlustasid endale pronksmedalid.