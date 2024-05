Eestlanna saavutas Ladies Tour of Estonial kolmanda koha

Tänasel Ladies Tour of Estonial tehti mitmeid äraminekukatseid. Kruusalõigul said pelotonilt eest ära Sander ja norralaste Coop-Repsoli esindaja Magdalene Lind. See äraminekukatse ei õnnestunud ning õige pea proovisid eest ära saada Kristel Sandra Soonik (Eesti rahvuskoondis), Stina Kagevi (Coop-Repsol) ja Julia Börgström (Rootsi rahvuskoondis). Ka see äraminekukatse luhtus.