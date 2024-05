FOTOD | Vanameister Aava haaras ajaloolisel Eesti meistrivõistluste etapil juhtohjad

Reede õhtul anti start Terminal autoralli Eesti meistrivõistluste hooaja kolmandale etapile, mis esmakordselt Eesti autoralli ajaloos sõidetakse Soomes. Mad-Croc Länsirannikon ralli avapäeval sõideti kaks kiiruskatset ja läbiti 18,44 katsekilomeetrit. Mõlemal kiiruskatsel näitasid eestlastest parimat minekut Egon Kaur/Allan Birjukov (Hyundai i20 Proto), kes said avakatselt kirja absoluudi viienda ja teisel neljanda aja. Reede kokkuvõttes hoiavad eestlased 18,7 sekundilise kaotusega neljandat kohta.

„Täna oli täitsa okei päev. Pole selle autoga varem sellistel teedel sõitnud ja omajagu õppimist oli. Keskendume nüüd homsele ja proovime leida hea seadistuse,“ võttis Kaur teise kiiruskatse finišis päeva kokku.

Kuna Kaur Eesti meistrivõistluste arvestuses kaasa ei tee, siis selles arvestuses on reede järel nii üld, kui klassi EMV5 liidrid Urmo Aava/Janno Siitan (Subaru Impreza STi N11), kelle edu EMV2 klassi liidrite Kaspar Kasari/Rainis Raidma (Ford Fiesta Rally2) ees on napid 0,3 sekundit.

„Mõned vead, kuid ma nautisin päeva ja meil oli autos lõbus. Nagu ma ütlesin, siis see on ideaalne idee miksida asfaldi ja kruusa lõigud segi, kus siis kruusarehviga sõita. Peaksime Eestis ka proovima selliseid asfaldikatseid sõita, kuid küsimus on, et kus selliseid saada. Paneme pead kokku ja siis leiame,“ võttis Aava avapäeva kokku.

EMV3 klassis jagus katsevõite kahele võistluspaarile. Kui avakatse võitsid Patrick Enok/Silver Simm (Ford Fiesta Rally3), siis päeva teisel katsel näitasid parimat aega uuel Renault Clio Rally3 autol esimest rallit võistlevad Joosep Ralf Nõgene/Aleks Lesk. Reede kokkuvõttes on Fordil sõitvate meeste edu konkurentide ees 7,3 sekundit.

EMV4 klassi avapäeva parimad olid Jaspar Vaher/Timo Taniel (Ford Fiesta Rally4), kes on ka kogu senise ralli kõige kiirem Rally4 autoga sõitev võistluspaar. Eesti meistrivõistluste arvestuses on nende edu lähimate kaasmaalaste ees 8,8 sekundit.