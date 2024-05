Giro 19. etapi võitis kodupubliku rõõmuks Vendrame, Mihkels suurde mängu ei sekkunud

„Rõve etapp oli minu jaoks,“ vahendas Eesti Jalgratturite Liit Mihkelsi sõnu. „Väga raske võitlus käis kaua, et jooksikute grupp ära saada ja kui see läinud oli võttis UAE kontrolli enda kätte. Huvi neil midagi tagasi tõmmata polnud, vaid lihtsalt turvalise vahega lõpuni sõita. Minu jaoks tähendas see seda, et tõusudel oli tempo täpselt selline, et nagu päris maha ka jääda ei taha, aga samas ikkagi raske, et sai kannatada. Sõitsin kuni finišitõusuni grupis ja siis otsustasin rahulikus tempos finišini tulla.“