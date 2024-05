DELFI VIDEO | Kelly Sildaru: kaalun lepitust, ma ei tahaks üldse selles olukorras olla

Sildaru lõpetas põlvevigastusest tingitud pika võistluspausi märtsis, võites Otepääl Big Airi Eesti meistrivõistlustel kuldmedali. Sildaru tõdes Eesti Suusaliidu hooaja parimate sportlaste tunnustusõhtul, et pikk eemalolek on võib-olla isegi mingil määral talle kasuks tulnud.

„Vigastusega tegelemine on väsitav, kuid selle arvelt oli mõnusam, et polnud pidevat reisimist ja nii-öelda kohvris elamist. Ma arvan, et see oli ka hea motivatsiooni kogumiseks. Kui sa ikka ei saa üle aasta võistelda, siis on naastes motivatsioon suurem,“ mõtiskles ta.