VIDEO | Novak Djokovic sai Prantsusmaa lahtiste eel järjekordse šokk-kaotuse

Djokovici aasta on kulgenud üle kivide ja kändude. Pärast Austraalia lahtiste poolfinaalis saadud kaotust Jannik Sinnerilt on serblase suutnud alistada veel ka Itaallane Luca Nardi (ATP 70.), Norra tennisist Casper Ruud (ATP 7.) ja Tšiili mängija Alejandro Tabilo (ATP 25.). Kõnekas on ka fakt, et käimasoleval hooajal pole Djokovic suutnud võita veel ainsatki turniiri.