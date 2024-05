BLOGI | Euroliiga finaalis võtavad tänavu mõõtu Ateena Panathinaikos ja Madridi Real

„Alustasime kaitses suurepäraselt, seejärel kaotasime keskendusime ja tegime liiga palju pallikaotusi. Kuid teisel poolajal oli meie kaitse imeline. Kui sa mängid nii kaitses, siis sa võidadki mänge. Kuid üks kohtumine ootab ees ja oleme siin selleks, et võita tiitel. Täna mängisime suurepärast korvpalli,“ rõõmustas Panathinaikose peatreener Ergin Ataman matši järel, kus tema hoolealused seljatasid Istanbuli Fenerbahce.

Seitsmendat Euroliiga tiitlit jahtiva Panathinaikose parimana jäi Mathias Lessorti arvele 17 punkti ja 10 lauda. „Esimesel veerandil olime väga head, teisel polnud, kuid teisel poolajal hakkasime lõpuks tegema seda, milles olime kokku leppinud. Meil on liiga parim kaitse ja seda me teemegi. See oli mängu võti,“ rääkis päevakangelane.