Prantsuse ründetäht loobub jalgpalli EMi järel koondisekarjäärist

„Ma jään sellest [koondisest] muidugi tohutult puudust tundma, aga samas olen selle otsuse korralikult läbi mõelnud, et minu koondiseaeg on läbi. Pean tegema ruumi, et noored mängijad saaksid esile tõusta,“ ütles Giroud Prantsuse ajalehele L’Equipe.