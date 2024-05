Ott Tänak läheb Sardiinias võidu järele: olime juba Portugalis esikohale väga lähedal

„Ma ütleksin, et meil oli Portugalis hea ja kindel nädalavahetus, nii et tahame selle pealt edasi minna ja nüüd, kus meil on rohkem kiirust, on see natuke lihtsam,“ sõnas Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

„Sardiinias ootavad meid suured väljakutsed, seal võib olla väga libe ja raske on õiget haarduvust leida. Kui lisada veel väga kõrge temperatuur, siis muudab see kogu võistluse palju keerulisemaks. Korduvate katsete läbimine samade rehvidega muudab ideaalse komplekti valimise raskemaks, seega vajame seadistuse abil suuremat veojõudu, eriti kuna stardime nii eesotsas,“ märkis Tänak.

„See on etapp, kus ralli on palju huvitavam ja ma eelistan alati sellist olukorda. Olime Portugalis võidule väga lähedal, enne kui rehvi purunemine selle nurjas, nii et meie plaan on seekord Sardiinias edukam olla,“ lisas ta.

Hyundai tiimijuht Cyril Abiteboul ütles omalt poolt, et on eelmise etapi järel veelgi optimistlikum.

„Portugal osutus meeskonna jaoks järjekordseks positiivseks sammuks edasi. Olime kahe mehega poodiumil ja tõusime meeskondlikult MM-sarja liidriks. Lisaks kuna Ott tundis end autoga rohkem kodus, oli etapilt palju positiivset kaasa võtta. Läheme Sardiiniasse teadmisega, et meil on kolm ekipaaži, mis suudavad kruusal kõvasti suruda, seega loodame head tulemust. Samuti on see olnud meeskonna jaoks ajalooliselt üks edukamaid rallisid, seega loodame puhtaid poodiumisõite,“ märkis Abiteboul.

Lisaks põhisõitjatele Tänakule ja Thierry Neuville`ile lööb Sardiinias kaasa Dani Sordo.

Sardiinia ralli, mis on MM-sarja hooaja kuues etapp, algab järgmisel reedel ehk 31. mail.

Hetkel on sarja üldliider Neuville 110 punktiga, Elfyn Evansil (Toyota) on teisena 86 ja Tänakul kolmandana 79 silma.