Ralliportaal: senised Rally1 autod jätkavad veel kaks hooaega, punktisüsteem muutub

Selle eelduseks on, et FIA maailma motospordinõukogu kiidab selle kava 11. juunil heaks.

DirtFish on näinud dokumente, mis kinnitavad, et praegused Rally1 masinatele kehtivad reeglid jäävad alles ka järgmiseks kaheks aastaks.

Üks sidusrühmade allikas ütles DirtFishile: „Lõppkokkuvõttes on otsus mõistlik. Ma arvan, et FIA näeb, et kuus või seitse kuud [uue hooaja algusest] ei ole nii oluline muutus mõistlik.“

Samas tehakse spordireeglites märkimisväärne muudatus, et julgustada tootjaid järgmise hooaja algusest alates sarjas rohkem kasutama Rally1 autosid.

Nimelt on plaanis muuta punktisüsteemi, mis määrab, kuidas meeskonnad punkte saavad. Hetkel valivad tiimid igaks etapiks välja kolm autot, kellest punkte toovad kaks paremat. Sellest süsteemist loobutakse, et meeskonnad kasutaks etappidel rohkem autosid ja sõitjaid. Täpsem punktisüsteem on veel selgumisel.

„Punktide struktuuri muutmine on mõistlik, see on lihtne viis julgustada rohkemate Rally1 autode kaasamist,“ sõnas üks allikas DirtFishile.