KUULA | UAE World Touri naiskonna eest sõitnud Elisabeth Ebras: tean, et olen võimeline kõrgtasemele tõusma

Ebras sõidab teist hooaega UAE Development Teamis, mis on World Touri kuuluva naiskonna UAE Team ADQ järelkasvutiim. Käesoleval hooajal on Kalevi Jalgrattakooli kasvandik teeninud UCI kategooria sõitudel ühe poodiumikoha ja mitmeid esikümnekohti. Lisaks on ta saanud kolmel korral võistluskogemust World Touri naiskonnaga, osaledes nende nimekirjas ühepäevasõitudel Prantsusmaal ja Belgias. Paistab, et asjad liiguvad õiges suunas.