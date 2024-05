Soome hokikoondise peatreener süüdistab vilemehi: kohtunik eksis Rootsi võiduvärava eel

Rootsi meeskond alistas eile õhtul soomlased lisaajal 2:1. Nende võiduvärava viskas Joel Eriksson Ek, kui Soome mängis Konsta Heleniuse eemaldamise tõttu kolmekesi nelja vastu.

Jalonenil oli vahetult lõpuvile järel tuline vestlus kohtunike vaatlejaga, kirjutab Iltalehti.

Peatreeneri sõnul oli kohtunike vaatleja Heleniuse intsidenti paaril korral video pealt vaadanud ning videol ei olnud täpselt näha, kas soomlase kepp tabas rootslase kinnast või mitte. Sellegipoolest oli vaatleja kohtuniku otsust kaitsnud.

„Kohtunike vaatleja on alati kohtunike poolel, olenemata sellest, mis jääl toimub. Viga ei tunnistata kunagi. Vaatleja ütles, et see vile oli okei, sest kohtunik arvas, et kepp tabas kinnast,“ imestas Jalonen.

„Mõtlesin, et mida kuradit, mida meie mängija teha tohib? Kui ta tõstab kepi ega löö kinda pihta, kuid kohtunik arvab, et lööb, siis pole see kohtuniku süü,“ kurjustas põhjanaabrite juhendaja.

Jalonen ja tema abitreenerid olid palunud kohtunike vaatlejal ausalt tunnistada, et see vile oli ebaõige. Vastust ei tulnud.

„Reeglite järgi võib kohtunik anda vale vile. Arusaamatu,“ imestas Jalonen. Peatreener oli ühtlasi pettunud, et kui Rootsi sai mängida neli arvulist ülekaalu, siis nemad vaid ühe.

„Paar momenti oli, kus meil oleks pidanud arvuline ülekaal olema. Mõnikord tuletab see mulle meelde, et kelle tagumikku nad NHL-i suunas lakuvad? Päriselt. Selline tunne on vahel,“ põrutas Jalonen, vihjates, et kohtunikud olid Rootsi NHLi staaride poolt.

Rootsi asus eilset mängu kolmanda kolmandiku lõpus Rasmus Dahlini väravast 1:0 juhtima, kuid soomlased võtsid kaks minutit enne lõppu väravavahi välja ja 57 sekundit enne sireeni päästis Hannes Björnineni tabamus Soome lisaajale.