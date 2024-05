Rattaproff Gleb Karpenko: kui venelased on sõja vastu, las sõidavad, mul pole neile küsimusi

„Kui inimesed on sõja vastu, pole mul küsimusi. Ja selliseid inimesi on Venemaal palju. Kõik Venemaa ratturid, kellega olen rääkinud, on [Ukrainas] toimuva vastu,“ sõnas Narvast pärit 22-aastane Karpenko.

Jalgrattur tunnistab, et Narvas ongi inimestel väga keeruline eesti keelt õppida? „See on raske. Vaatan, kuidas minu vanemad praegu õpivad. Nad vajavad seda töö jaoks ja ma näen nende pealt, et see on raske, kui läheduses pole kedagi, kes räägiks eesti keeles. Isegi kui ma koju tulen, on mul raske nendega eesti keeles rääkida. Pealegi on mul juba släng, millest nad aru ei saa. Ma arvan, et Tallinnas või Tartus oleks neil palju lihtsam eesti keele õppimine,“ usub Karpenko.